В Тюмени ищут пропавшего несколько дней назад школьника

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени полиция и волонтеры ведут поиски Максима Кудашова 2005 года рождения. 17 апреля в 8:00 мальчик ушел из дома, до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 11–12 лет, худощавого телосложения, рост 150–155 сантиметров, волосы русые короткие, глаза карие, нос средний прямой.

Был одет в шапку вязаную серого цвета с красными и черными полосами и рисунком белого цвета, куртку демисезонную с капюшоном синего цвета и с красными вставками на руках, штаны спортивные темно-синего цвета, кроссовки зимние, темно-синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Максима, просят сообщить по телефонам: полиция — 02, 112; УУР УМВД России по Тюменской области — 8 (3452) 793-023 , 793-525; волонтеры поискового отряда "Белая Сова - Тюмень" — 8-932-32-39-911, почта poisksova@gmail.com.