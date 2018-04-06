Тюменцы крали фары с Porsche и переправляли в Москву

Четверо жителей Тюмени предстанут перед судом за кражи фар с автомобилей Porsche Cayenne.
По версии следствия, осенью 2017 года один из них, временно находясь в Москве, создал организованную группу, куда вошли еще три тюменца. Они подыскивали в Тюмени Porsche Cayenne, снимали с них фары и переправляли в Москву, где организатор их продавал. С сентября по ноябрь 2017 года они сняли фары с 10 автомобилей. Общий ущерб составил более 800 тыс. рублей. Однажды злоумышленники не сумели довести дело до конца, потому что их заметил сосед хозяина машины.
Как сообщили в областной прокуратуре, два комплекта фар нашли и вернули хозяевам.
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