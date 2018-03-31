В Тюмени появились мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС

Под видом сотрудников МЧС мошенники ходят по квартирам и домам, предлагают "проверки" пожарной безопасности жилья и устройства спасения при пожаре. Конечно же, за деньги.

Главное управление МЧС России по Тюменской области сообщает, что вышеуказанные лица не являются сотрудниками ведомства и никаким образом не сотрудничают с МЧС.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий не осуществляет предпринимательскую деятельность. Сотрудники МЧС не взимают денежных средств с граждан за оказание консультационных услуг по вопросам пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Тюменской области призывает жителей области отказываться от услуг неизвестных лиц, даже если те говорят о "сотрудничестве с МЧС", подчеркивают в пресс-службе ведомства.