В Тюменской области пропала 17-летняя девушка

В Тюменской области полиция разыскивает без вести пропавшую Валентину Шестопалову. 9 марта 2018 года 17-летняя девушка ушла из дома в городе Тобольске. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 17–18 лет, рост 157 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы черного цвета прямые до пояса.

Была одета в пуховик коричневого цвета с капюшоном, шарф темно-бордового цвета, легинсы черного цвета, кроссовки черно-белого цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Валентины либо владеет иной информацией, просят сообщить в МО МВД России "Тобольский" по телефону (3456) 399-744, 399-748, в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793-727, 793-130, 793-638, 793-832, дежурная часть 793-023 или 02.

Годом ранее полиции уже доводилось разыскивать подростка.