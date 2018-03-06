Владелец тюменского СТО продал чужую машину вместо ее ремонта

Фото из открытих интернет-источников

К 25-летнему жителю поселка Богандинский в сентябре 2017 года обратилась его знакомая с просьбой помочь в предпродажной подготовке подержанного Ford Focus. Машина досталась ей в наследство от отца и была в хорошем техническом состоянии. Понимая, что может нажиться на ситуации, аферист попросил у девушки ключи, документы на машину, в том числе ПТС, без которого он якобы не сможет доехать до своей станции техобслуживания, и отбыл в Тюмень. Машину вскоре продал, а деньги забрал себе.

О том, что у машины появился новый владелец, девушка узнала, когда стали приходить квитанции на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения в Московской, Курганской и Тамбовской областях. Не дождавшись от знакомого денег, она обратилась в полицию. Выяснилось, что автомобиль уже несколько раз перепродан – в январе он был обнаружен в Ялуторовске у нового владельца. Машина возвращена потерпевшей.

Помимо мошенничества, мужчине придется ответить еще и за повторную езду в пьяном виде. Первый раз он попался автоинспекторам в марте 2016 года, был оштрафован и лишен прав на полтора года, последний – в нынешнем январе.

Прокуратура Тюменского района утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.