Ольга Загвязинская: Введение самозапрета на выдачу кредитов – важный и своевременный шаг. Работу нужно продолжать

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Член комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты Российской Федерации и проректор по воспитательной работе Тюменского государственного университета Ольга Загвязинская выступила с комментарием, в котором поддержала инициативы президента России Владимира Путина, направленные на борьбу с мошенничеством и киберпреступностью. Она также поделилась опытом Тюменского региона в решении этих проблем и предложила меры для укрепления кадрового состава полиции.

Член Общественной палаты полностью поддержала недавние изменения в законодательстве, инициированные президентом, включая введение самозапрета на выдачу кредитов.

"Это важный и своевременный шаг. Работу нужно продолжать, – считает Ольга Анатольевна. – Например, необходимо навести порядок с выдачей сим-карт, что также поможет в борьбе с мошенничеством".

Ольга Загвязинская отметила, что проблема мошенничества, особенно телефонного и кибермошенничества, остается крайне актуальной для России.

"Мы с 2022 года совместно с правоохранительными органами, прокуратурой и полицией на площадке Тюменского госуниверситета выстроили систему информационной борьбы с такими преступлениями. Нам удалось донести до студентов и преподавателей университета всю серьезность этой проблемы и минимизировать случаи обмана. Жертвами мошенников могут стать не только пенсионеры или дети, но и грамотные, юридически подкованные люди. Нельзя относиться к этому легкомысленно. Уже с первого звонка мошенники могут использовать искусственный интеллект, записывать голос жертвы и использовать его для шантажа близких", – подчеркнула Ольга Загвязинская.

Член Общественной палаты призвала граждан быть бдительными и не отвечать на подозрительные звонки. "Не стоит вступать в диалог с мошенниками, пытаться доказать им что-то или проявлять агрессию, – пояснила она. – Лучше просто не реагировать на такие звонки и установить защиту на телефоне".

Ольга Загвязинская также рассказала о случае, который произошел в одном из офисов. "Там нашли листочек с инструкцией для мошенников: если три раза не отвечают, клиента можно вычеркивать из базы. Это показывает, насколько важно игнорировать подозрительные звонки и не брать трубку", – отметила она.

Ольга Загвязинская, имея опыт работы в прокуратуре и преподавательской деятельности, предложила способ решения проблемы нехватки сотрудников полиции. "Решить эту проблему может предоставление служебного жилья, – предложила она. – Если регионы активно займутся этим вопросом, то ситуацию можно улучшить".

Эксперт привела в пример опыт Тюмени, где аналогичный подход помог решить проблему нехватки водителей автобусов. "Мы предложили предоставление жилья, и это сработало. Думаю, такой же подход может быть полезен и для правоохранительных органов", – заключила Ольга Загвязинская.

В завершение беседы Ольга Анатольевна выразила уверенность в том, что совместные усилия государства, правоохранительных органов и общества помогут эффективно бороться с мошенничеством и укрепить безопасность граждан.

"Важно не только принимать законы, но и активно работать на местах, обучать людей и создавать условия для эффективной работы правоохранителей", – сделала вывод специалист.