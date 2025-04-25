Какими будут кредиты будущего?

Эксперты прогнозируют, что разворот от сберегательной к потребительской модели поведения у населения можно ждать не ранее второго полугодия 2026 года. При этом новый рынок кредитования будет с большим вниманием к долговой нагрузке заемщиков и более высокими требованиями к первому взносу. Такой прогноз дал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В случае перехода Банка России к смягчению политики во втором полугодии этого года, кредитный рынок будет в 2026 году будет во многом обновленным. Банки будут внимательнее оценивать долговую нагрузку потенциальных заемщиков, низкий первоначальный взнос станет "экзотикой". На рынке автокредитования будут одобряться меньшие суммы по сравнению с предыдущими годами, что мотивирует заемщиков вносить больше собственных средств при оформлении сделок.

"Возврат к исторически низким ставкам начала 2020-х и доступному кредитованию для широкого круга заемщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешевых" кредитов на большой срок", - сказал Георгий Горшков.