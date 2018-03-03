Разыскивая ишимского педофила, тюменские следователи раскрыли преступление десятилетней давности

В июне 2008 года пьяный мужчина, угрожая ножом, затащил восьмилетнюю девочку в лесополосу напротив пересечения улиц Тульской и 50 лет ВЛКСМ в Тюмени и изнасиловал ее. Преступление осталось нераскрытым, так как злоумышленник сразу скрылся.

Установить его удалось только сейчас, в ходе расследования другого уголовного дела - преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки в начале января 2018 года в Ишиме. В поисках виновного сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска проверяют всех ранее судимых за аналогичные преступления. Уже допрошено несколько тысяч человек, отбираются биологические образцы для проведения молекулярно-генетических исследований. Также проводится комплекс судебных медицинских, дактилоскопических, биологических экспертиз и т.д.

В ходе проверки ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, содержащимися в базе данных экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тюменской области, совпало с генетическим профилем разыскиваемого за совершение тяжкого преступления в 2008 году. Подозреваемого задержали. Им оказался житель Ялуторовского района 1976 года рождения, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за изнасилование. Ему уже предъявлено обвинение по статьям 131 и 132 УК РФ. По решению суда он заключен под стражу. При проверке на месте он детализировал свои показания о совершенном преступлении.

Поиски ишимского педофила продолжаются. В составе следственно-оперативной группы работают наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления регионального СКР, а также оперативники УМВД России по Тюменской области.Расследование указанных резонансных дел находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Михаила Богинского, сообщили в пресс-службе ведомства.