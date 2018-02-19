В Тюмени задержали мужчин, за ночь обокравших пять незапертых квартир

Серия квартирных краж произошла в областном центре около двух недель назад. Пять преступлений были совершены в ночь с 7 на 8 февраля, еще одно — несколько дней спустя.
Неизвестные забирались в жилища через незапертые двери и, убедившись, что хозяева спят, похищали верхнюю одежду, деньги, документы, иногда ювелирные изделия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что к кражам могут быть причастны лица, передвигающиеся на автомобиле Toyota с государственными номерами Республики Казахстан. На прошлой неделе сотрудники патрульно-постовой службы вместе с сыщиками уголовного розыска остановили похожую по описанию машину в районе улицы Монтажников.
"В момент задержания в автомашине находились все подозреваемые. В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты две женские шубы, которые ранее были похищены из квартир. В настоящее время фигуранты в возрасте от 28 до 32 лет дают признательные показания", — сообщает УМВД России по Тюменской области.
В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.
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