Тюменку накажут за езду на снегоходе

43-летняя тюменка решила прокатить соседскую девочку на снегоходе - уж очень ребенку хотелось. И все бы ничего, но дама была нетрезва, да и прав управления таким транспортом у нее нет.

Снегоход остановили сотрудники полка ДПС ГИБДД в селе Зырянка Тюменского района. Даме предложили "дыхнуть" - показания алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на водителя составлены административные материалы за езду без права управления транспортом, а это предполагает штраф от 5 до 15 тысяч рублей, за управление транспортом в нетрезвом виде она может лишиться права управления на имеющуюся у нее категорию "В" на срок от 1,5 до 2-х лет и выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Снегоход помещен на специальную стоянку.