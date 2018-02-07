В Тюменском районе лесничий попался на нелегальной рубке сосен

14:10 07 февраля 2018
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Два года колонии строго режима суд назначил работнику Богандинского лесничества за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

В июле 2017 года лесничий нанял бригаду, которой сказал рубить сосны — в том числе и за границами своей деляны в Богандинском  лесничестве, приобретенной за год до этого. Рабочие, не зная о незаконности указаний, за несколько дней спилили порядка тридцати сосен и вывезли их на участок лесничего для изготовления сруба. 20 июля в Тюменское лесничество позвонил неизвестный и сообщил о незаконной рубке. На место выехал лесничий и выяснил, что незаконную рубку организовал его подчиненный.

Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса Тюменской области, оценили в более чем 200 тыс. рублей. В ходе следствия мужчина полностью его возместил. Суд назначил  леснику 2 года колонии строгого режима — учли наличие  в его действиях  опасного рецидива в связи с его судимостью  за незаконные приобретение и хранение наркотиков.

Теги: лесничество , приговор , чёрный лесоруб
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