В пожаре на улице Логунова погиб мужчина

16:25 06 февраля 2018
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Фото: etagi.com

Сегодня, 6 февраля, в Тюмени случился серьезный пожар на улице Александра Логунова. В половине восьмого утра в доме №10 на девятом этаже загорелась трехкомнатная квартира. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.

Сейчас следственными органами  проводится доследственная проверка, сообщает СК по Тюменской области. Наиболее вероятная причина возгорания — малокалорийный источник огня, вероятно, непотушенная сигарета. Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Как сообщает ГУ МЧС по Тюменской области, также устанавливается ущерб от пожара.

Теги: гибель человека , пожар
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