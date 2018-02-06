В пожаре на улице Логунова погиб мужчина

Сегодня, 6 февраля, в Тюмени случился серьезный пожар на улице Александра Логунова. В половине восьмого утра в доме №10 на девятом этаже загорелась трехкомнатная квартира. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело мужчины 1967 года рождения.

Сейчас следственными органами проводится доследственная проверка, сообщает СК по Тюменской области. Наиболее вероятная причина возгорания — малокалорийный источник огня, вероятно, непотушенная сигарета. Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Как сообщает ГУ МЧС по Тюменской области, также устанавливается ущерб от пожара.