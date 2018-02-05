"Выманил больше миллиона и перестал с ней общаться": в Тюмени мужчину будут судить за мошенничество

В областном центре перед судом предстанет 32-летний житель Исетского района, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В октябре 2016 года мужчина, тогда он жил в Тюмени, через социальные сети познакомился с 35-летней тюменкой. Как следует из материалов уголовного дела, он очень быстро вошел в доверие к новой знакомой и стал постоянно просить денег, конечно же, с возвратом. С осени 2016-го по май 2017 года он таким образом выманил у нее более 1,3 млн рублей.

Так и не дождавшаяся возврата женщина в июле обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

В декабре 2017 года мужчину нашли в Исетском районе. Как сообщили в областной прокуратуре, он признал свою вину, и находится под подпиской о невыезде. Санкция предъявляемой ему статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.