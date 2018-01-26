В Тюмени вынесли приговор мужчине, закопавшему жену за городом

В областном центре 9 лет и 11 месяцев колонии строгого режима Центральный районный суд назначил местному жителю, который убил жену, спрятал тело за городом и какое-то время убеждал родственников, что с ней всё в порядке.

Напомним, заявление о безвестном исчезновении 27-летней тюменки поступило в правоохранительные органы в конце сентября 2017 года. Обратившиеся за помощью родственники рассказали, что повода без предупреждения покидать свое постоянное место жительство у женщины не было. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие заподозрило, что к исчезновению женщины может быть причастен ее муж. В ходе допроса мужчина во всем сознался: супруги поссорились на почве ревности, мужчина забил женщину подручным предметом по голове, а труп вывез и спрятал в деревне Падерино.

На протяжении нескольких недель мужчина вел переписку с телефона жены от ее имени — родственников и коллег он заверял, что с женщиной всё в порядке. Более того, он обратился в организацию, где работала жена, и, сообщив, что она находится в больнице, получил ее зарплату.

30 сентября родственники все же обратились в правоохранительные органы. В ходе следствия мужчина детально рассказал, как совершил убийство, и указал место, где спрятал тело. Там его действительно обнаружила следственно-оперативная группа.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, в ходе предварительного следствия был проведен ряд судебно-медицинских экспертиз и психофизиологическое исследование. В результате 27-летний тюменец был признан виновным в убийстве, помимо отбывания наказания суд постановил взыскать с него в качестве компенсации морального вреда 1 миллион рублей.