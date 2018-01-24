Одного из тюменских травматологов подозревают во взяточничестве

В Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего ортопеда-травматолога одного из медицинских учреждений Тюмени. Предполагается, что врач за солидное вознаграждение выписывал фиктивные справки призывникам.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год подозреваемый, являясь должностным лицом, получал взятки в сумме от 80 до 190 тысяч рублей за оформление подложных медицинских документов, свидетельствующих о негодности призывника к прохождению службы по состоянию здоровья, что в последующем явилось основанием для освобождения троих местных жителей от призыва для прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области.

В настоящее время следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательств, сообщили в пресс-службе СКР.