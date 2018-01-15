В Тюмени задержали мужчину, который обкрадывал незапертые квартиры

В областном центре задержан мужчина, который подозревается в серии квартирных краж. По мнению полиции, он причастен не менее чем к восьми преступным эпизодам.

В Тюмени сообщения о квартирных кражах начали поступать в конце декабря 2017 года. Они совершались схожим образом — ночью неизвестный проникал в жилища, где дверь не была заперта, и при спящих хозяевах похищал сумки с деньгами, телефоны, золото, часы и мелкую бытовую технику.

В результате полицией был задержан местный житель 1973 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, в ходе обыска на нем оказалась одна из украденных вещей — дорогостоящие наручные часы. Похищенные вещи мужчина обычно продавал в комиссионные магазины.

На тюменца заведено уголовное дело за кражи, устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.