Директора тюменской стройфирмы обвиняют в хищении 29 млн рублей у соседней области

В Тюмени директор компании ООО "ИНЕКС-Интерэкспорт" предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении у одного из муниципалитетов Свердловской области 29,2 млн рублей.

В октябре 2014 года строительная фирма по итогам электронных торгов получила право на заключение с администрацией Камышловского городского округа муниципального контракта на долевое участие в строительстве 237 жилых помещений в городе Камышлове. Они предназначались для переселенцев из аварийных домов. Объекты фирма должна была построить за свой счет, а после получить оплату за выполненные работы от муниципалитета.

Для заключения контракта тюменскому предприятию нужно было предоставить банковскую гарантию на сумму 29,2 млн рублей. Из-за плохого финансового состояния фирмы банки в выдаче гарантии отказали. Тогда ее руководитель за деньги через дельцов получил скан гарантии одного из московских банков и разместил его в реестре банковских гарантий. Администрация Камышлова заключила с фирмой муниципальной контракт, а после этого отправила запрос в банк для подтверждения выдачи гарантии. Когда аванс тюменской фирме был уже перечислен, из кредитного учреждения поступил ответ, что гарантия ООО "ИНЕКС-Интерэкспорт" не выдавалась. К этому моменту деньги были потрачен на цели, не связанные со строительством.

Администрация потребовала возврата денег, но безуспешно. Контракт был расторгнут в мае 2015 года, а спустя полгода фирму признали банкротом. В ходе следствия администрация Камышловского округа заявила гражданский иск о взыскании 29,2 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, по факту аферы с банковской гарантией возбуждено отдельное уголовное дело.