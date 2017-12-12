В Омутинском осудили сотрудника органов опеки, замешанного в незаконном присвоении денег

В Омутинском районе Тюменской области суд вынес приговор бывшему заведующему сектором по опеке, попечительству и охране прав детства. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, в результате которых девушка-инвалид лишилась 810 тыс. рублей.

В апреле 2015 года заведующий издал приказ о разрешении приемной родительнице снять эту сумму со вклада подопечной — несовершеннолетней девушки-инвалида. На эти деньги женщина купила в свою собственность у жены заведующего однокомнатную квартиру в Омутинском. В июне 2016 года опекун умерла, и подростка передали на воспитание в другую приемную семью. Тогда и обнаружилась пропажа денег.

Бывшего чиновника суд оштрафовал на 50 тыс. рублей, также с него взыскали 810 тыс. рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения вреда.