В Тюменской области задержаны молодые люди, причастные к кражам в нескольких населенных пунктах

Схожие по почерку кражи из магазинов произошли в Тюмени, Тюменском и Ярковском районах с 19 ноября по 3 декабря. Преступники проникали туда путем отжима пластиковых дверей и окон и забирали товары и деньги. Во всех случаях воры оставляли записки с угрозой поджечь магазин, если его владелец обратится в полицию.

Было установлено, что злоумышленники передвигались на ВАЗ-2112. Несколько дней назад автоинспекторы при патрулировании в поселке Антипино заметили машину этой марки, ее номера были заклеены бумагой.

"В машине находились два молодых человека, документов при себе ни у водителя, ни у пассажира не оказалось. Инспекторы по ряду примет сразу поняли, что это именно тот автомобиль", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Молодых людей задержали. Это двое жителей ЯНАО — 19-летний студент политехнического колледжа и 23-летний безработный, трижды судимый за кражи и грабежи. В их автомобиле нашли часть похищенного, два топора, перчатки и записку с угрозами. Сейчас молодых людей проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.