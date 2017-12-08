В Тюмени разыскивают молодую аферистку, оставляющую пенсионеров без денег

По сообщению тюменской полиции, за последние несколько недель к ним поступило несколько заявлений о случаях мошенничества по схожей схеме.

По показаниям потерпевших, молодая женщина приходит домой к пожилым людям, представляется соседкой и говорит, что недавно в их подъезде из квартиры злоумышленники вынесли деньги. Женщина убеждает пенсионеров, что они, возможно, могли оказаться жертвой преступников, и предлагает проверить, на местах ли у них деньги и ценные вещи.

"Когда граждане проверяли сохранность накоплений в своей квартире, подозреваемая запоминала, где лежит наличность, а затем, отвлекая внимание хозяев квартиры, похищала ее. Последние заявители лишились суммы в 600 тыс. рублей", — рассказывают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Стражи правопорядка призывают тюменцев побеседовать с пожилыми родственниками и рассказать им о риске стать жертвой мошенников.