Напавший на тюменку насильник вышел из тюрьмы два месяца назад

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении местной жительницы.
Это произошло в заречной части города вечером 22 ноября. У дома №4 улице Электросетей мужчина напал на 39-летнюю тюменку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.
Следственными органами СК по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия). Вскоре был задержан подозреваемый — неоднократно судимый тюменец 1972 года рождения, сейчас он находится под стражей. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, два месяца назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за преступление против половой неприкосновенности личности.
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