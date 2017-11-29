Напавший на тюменку насильник вышел из тюрьмы два месяца назад

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления сексуального характера в отношении местной жительницы.

Это произошло в заречной части города вечером 22 ноября. У дома №4 улице Электросетей мужчина напал на 39-летнюю тюменку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Следственными органами СК по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия). Вскоре был задержан подозреваемый — неоднократно судимый тюменец 1972 года рождения, сейчас он находится под стражей. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, два месяца назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за преступление против половой неприкосновенности личности.