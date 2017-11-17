В Тюменском районе раскрыли убийство без вести пропавшего мужчины

14:40 17 ноября 2017
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В прошлую субботу, 11 ноября, с территории СЗК "Юный геолог" Тюменского района без вести пропал 57-летний местный житель. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вскоре правоохранительным органам удалось восстановить картину событий и выйти на подозреваемого. По версии следствия, в период с 10 по 11 ноября 45-летний мужчина на территории загородного клуба на почве личной неприязни ударил по голове 57-летнего мужчину, сбив его с ног. Мужчина скончался.

Убийца вывез тело в лес — в район села Каменка Тюменского района, облил его бензином, обложил автомобильными покрышками и полностью сжег. Потом он попытался скрыться на территории Казахстана.

Как сообщает региональный СК, сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве, он находится под стражей. Мужчина уже был судим.

Теги: без вести пропавшие , убийство
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