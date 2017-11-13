МЧС не рекомендует посещать село Шорохово в Исетском районе

Тюменское управление МЧС произвело смс-рассылку сообщений с просьбой воздержаться от посещений села Шорохово Исетского района на весь период карантина, то есть до 10 декабря.

Напомним, очаг африканской чумы свиней выявлен на свинокомплексе в Шорохово 10 ноября.

Глава региона от имени оперативного штаба также обратился с просьбой ко всем жителям Тюменской области не ездить в село до снятия карантина.

Напомним, что африканская чума свиней для человека опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди свиней. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. Уничтожению подлежит все свиное поголовье в радиусе 5 км.