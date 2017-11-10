Работнице фирмы ЖКХ дали два года колонии за хищение 1,4 млн рублей

В Тюменской области к двум годам колонии общего режима приговорили главного бухгалтера муниципального предприятия за мошенничество.

Сотрудница организации "Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство" с 2014 по 2016 год украла около 1,4 млн рублей. Какое-то время главный бухгалтер требовала от кассира выдавать ей зарплату в большем размере, чем положено. Когда ее стали перечислять на зарплатные карты, женщина стала завышать себе зарплату в электронных реестрах. Пару раз главный бухгалтер получила повышенную зарплату на основании платежных поручений о перечислении денежных средств со счета предприятия на ее банковский счет.

Нарушения были выявлены межрайонной прокуратурой в январе 2017 года в ходе проверки соблюдения законодательства о труде, по материалам которой и было возбуждено уголовное дело.

Женщина частично возместила ущерб, еще порядка 600 тысяч с нее взыскал суд, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.