В тюменском поселке Березняковском пылал дом

12:20 09 ноября 2017
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В Тюмени вчера в 23:55 поступило сообщение о пожаре в поселке Березняковском. На улице Крещенской загорелся частный одноэтажный жилой дом размерами 6×8 метров.

Первые подразделения спасателей прибыли на место в 00:05. Дом был поврежден по всей площади. Пожар удалось ликвидировать спустя 12 минут.

По сообщению 32-го отряда ФПС, один человек пострадал, ущерб устанавливается. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

Теги: пожар
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