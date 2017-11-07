Ночь с новым знакомым окончилась для тюменки грабежом

Накануне в Тюмени в полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее похитили кошелек с деньгами и банковской карточкой.

В тот день 44-летняя тюменка отдыхала в кафе на улице Республики, там она познакомилась с молодым человеком. Когда заведение закрылось, они переместились домой, где продолжили выпивать. Гость и женщина поссорились, в итоге молодой человек ударил ее по лицу, забрал кошелек и скрылся.

Полицейским удалось установить автомобиль, на котором мужчина передвигался. По ориентировке по горячим следам его задержали. Оказалось, что 26-летний тюменец уже имеет несколько судимостей. На него заведено уголовное дело за грабеж.