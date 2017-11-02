В тюменском селе суд ждет мужчину, наказывавшего детей ремнем

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Огнево Казанского района, который обвиняется в истязании детей своей жены.

О происходящем в семье в правоохранительные органы сообщила тетя 11-летнего мальчика и 13-летней девочки. В ходе предварительного следствия было установлено, что с начала этого года мужчина систематически наносил побои тряпичным ремнем детям своей жены от первого брака за малейшие провинности, связанные с учебой.

По сообщению регионального СК, в отношении 37-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц).

Уголовное дело направлено прокурору, вскоре его рассмотрит суд.