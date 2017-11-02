Тюменцу грозит наказание за кражу дорожного знака

С сообщением о краже дорожного знака на трассе Тюмень —Богандинский в полицию обратилась одна из организаций.

В результате полицейские задержали 65-летнего жителя поселка Винзили. Как оказалось, уже выпивший мужчина решил докупить спиртного. Денег у него не было, поэтому по дороге в магазин он похитил дорожный знак. Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, на него завели уголовное дело за кражу.