Тюменцу грозит наказание за кражу дорожного знака

17:10 01 ноября 2017
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С сообщением о краже дорожного знака на трассе Тюмень —Богандинский в полицию обратилась одна из организаций. 

В результате полицейские задержали 65-летнего жителя поселка Винзили. Как оказалось, уже выпивший мужчина решил докупить спиртного. Денег у него не было, поэтому по дороге в магазин он похитил дорожный знак. Как сообщили в пресс-службе тюменской полиции, на него завели уголовное дело за кражу.

Теги: кража
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