Сбитой на светофоре тюменке выплатят компенсацию

13:40 31 октября 2017
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В Тюмени вынесли приговор водителю, из-за которого была сбита стоявшая у светофора женщина.

Вечером 27 апреля этого года тюменец на Volkswagen Golf Plus на перекрестке улиц Интернациональной и Новоселов при повороте налево не пропустил Kia Cerato. В результате столкновения Kia отбросило на светофор, серьезные травмы получила стоявшая там 59-летняя женщина. Ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 50-летний водитель в суде вину в ДТП не признал. Ему назначили два года ограничения свободы, в пользу пострадавшей с него взыскали 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Теги: компенсационные выплаты , суд , травмы , ДТП
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