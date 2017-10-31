На Старом Тобольском тракте начинающая водительница устроила ДТП

В эту субботу, 28 октября, в полдень на 22-м километре Старого Тобольского тракта столкнулись Lada Kalina и BMW X5.

По предварительным данным, 18-летняя водитель Lada, стаж управления транспортом которой всего полгода, превысила безопасную скорость движения. Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, в результате происшествия начинающая водительница получила перелом бедра и ушибы. Травмы головы и живота у 14-летнего брата девушки, пассажира того же автомобиля.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области