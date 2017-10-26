Тюменец распродавал мебель и технику со съемных квартир

В областном центре к уголовной ответственности привлекли молодого человека, обкрадывавшего людей, которые сдавали ему жилье.

Как значится в материалах уголовного дела, в 2016 году он снял квартиру на улице Институтской и через сайт объявлений сбыл оттуда телевизор, холодильник, стиральную машинку, варочную электрическую панель, духовку, микроволновку, диван, кресла, прихожую, шкаф, обеденный стол и стулья. Деньги за аренду хозяйке он не перечислял, поэтому она решила наведаться в квартиру. Там она застала незнакомца — оказалось, что предприимчивый мужчина незаконно сдал жилье другому человеку.

В начале этого года молодой человек снял квартиру на улице Бабарынка. Он распродал мебель не только оттуда, но и из соседней квартиры.

Весной его задержали, размер ущерба от его действий оценили в 140 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. В итоге суд приговорил мужчину к четырем с половиной годам колонии — на тот момент он уже был на условном сроке за мошенничество.