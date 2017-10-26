В Тобольске за вымогательство задержали "пособников" полицейских

По сообщению пресс-службы УМВД по Тюменской области, в Тобольске задержан гражданин, который получал деньги якобы для неустановленных сотрудников полиции в обмен на непривлечение к уголовной ответственности.

С заявлением о вымогательстве в полицию обратился директор одного из тобольских учебных центров. Он сообщил, что в феврале этого года ему позвонил мужчина и сказал, что сотрудники полиции города Тобольска намерены проверить его учебный центр. Чтобы избежать проверки и привлечения к уголовной ответственности, директору надо передать через него полицейским 40 тысяч рублей. Это он и сделал в этот же день. В октябре тот же человек сообщил ему, что надо передать еще 70 тысяч рублей — якобы для окончательного решения вопроса с сотрудниками полиции. При передаче денег в учебном центре вымогатель был задержан сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД.

"За 5 тысяч рублей он должен был передать своему подельнику эти деньги. Чуть позже был задержан и другой участник группы. Подозреваемые написали явку с повинной и сообщили, что в период с февраля 2017 года обманным путем получили денежные средства в сумме 1 140 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", — сообщают в пресс-службе регионального УМВД.