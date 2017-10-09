В Тюмени рассмотрят дело о подкупе в 39 млн рублей в филиале "Тюменьэнерго"

В суд ушло уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по безопасности управления филиала АО "Тюменьэнерго" — "Тюменские распределительные сети".

По версии следствия, с января 2011 года по июнь 2015-го он ежемесячно получал от директора одного из охранных предприятий от 350 тысяч до 880 тысяч рублей. За это с фирмой заключались договоры на оказание охранных услуг, беспрепятственно подписывались акты выполненных работ и не выявлялись нарушения дисциплины охранников. За четыре года заместитель получил порядка 39,6 миллионов рублей.

В июле 2015 года по итогам налоговой проверки было вынесено постановление, по которому охранному предприятию необходимо было уплатить около 5 миллионов рублей. Директор предприятия попросил замдиректора по безопасности распределительных сетей снизить ежемесячные суммы, но тот не согласился. Тогда руководитель охранной фирмы перестал платить деньги. За это замдиректора по безопасности дал указание своим подчиненным составлять акты о нарушении дисциплины охранников, стал угрожать расторжением договора. Директор охранной фирмы сообщил об этом непосредственно в АО "Тюменьэнерго". Последовало обращение в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, бывший работник обвиняется по части 3 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий и бездействий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением).