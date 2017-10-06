В ХМАО осудили бывшего полицейского, решившего заняться наркоторговлей

Сургутский районный суд Ханты-Мансийского округа – Югры приговорил бывшего полицейского к 10 годам колонии строгого режима за приобретение наркотиков с целью последующего сбыта, сообщили в пресс-службе РУФСБ по Тюменской области.

Кроме того, суд назначил подсудимому штраф в размере 100 тысяч рублей и лишил его права в течение 11 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах Российской Федерации.

Свою вину в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере осужденный не признал и направил апелляционную жалобу в Окружной суд ХМАО-Югры. Апелляционным определением приговор Сургутского районного суда отменен в части признания его виновным в превышении должностных полномочий. В остальном наказание бывшему полицейскому оставлено без изменений. Приговор суда вступил в законную силу.

Установлено, что в сентябре 2015 года начальник подразделения УФСКН по Ямалу в Тарко-Сале, находясь в отпуске в Екатеринбурге, приобрел героин в особо крупном размере для последующей реализации по месту постоянного проживания и прохождения службы. До дома товар он не довез. При возвращении из Екатеринбурга автомобильным транспортом на автодороге Нефтеюганск–Сургут его задержали сотрудники тюменского УФСБ России.