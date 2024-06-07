В Тюмени предотвратили теракт на жд, подозреваемый арестован

15:18 07 июня 2024
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Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области предотвратили

террористический акт на железной дороге на территории города Тюмени, подозреваемый находится в СИЗО, сообщает пресс-служба ведомства. 

По версии следствия, тюменец по переписке в мессенджере вступил в сговор с неизвестным, злоумышленники намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание. 

Следственным подразделением РУФСБ в отношении гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта, группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.30, п "а" ч.2 ст.205 УК России. По решению суда он находится под стражей, по инкриминируемой статье ему грозит до двадцати лет тюрьмы. 

Теги: арест , суд , теракт , ФСБ
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