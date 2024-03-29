Антитеррористические учения пройдут в Ишиме

В Ишиме в пятницу, 29 марта, в районе улиц Ленинградской, Советской и Гагарина отработают пресечение условного теракта и практические навыки по ликвидации возможных последствий, проверят уровень взаимодействия между правоохранительными структурами, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств.

Жителей просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам.