Антитеррористические учения пройдут в Ишиме

В Ишиме в пятницу, 29 марта, в районе улиц Ленинградской, Советской и Гагарина отработают пресечение условного теракта и практические навыки по ликвидации возможных последствий, проверят уровень взаимодействия между правоохранительными структурами, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств.
Жителей просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам.
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