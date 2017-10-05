Лжетеррористы испортили День учителя в Тюмени

День учителя в Тюмени испорчен эвакуацией нескольких школ после телефонных звонков о минировании.
Как сообщает ИА "Тюменская линия", всего поступило семь сообщений о минировании школ, в том числе, средней школы №40 и гимназии №49.
Здания оцеплены полицией, около школ дежурят кареты скорой помощи и пожарные машины, школьников вывели из здания в экстренном порядке.
По всем поступившим сообщениям проводятся проверки.
Напомним, что сегодня эвакуация из-за звонков о минировании произошла разных городах России: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске.
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