Лжетеррористы испортили День учителя в Тюмени

День учителя в Тюмени испорчен эвакуацией нескольких школ после телефонных звонков о минировании.

Как сообщает ИА "Тюменская линия", всего поступило семь сообщений о минировании школ, в том числе, средней школы №40 и гимназии №49.

Здания оцеплены полицией, около школ дежурят кареты скорой помощи и пожарные машины, школьников вывели из здания в экстренном порядке.

По всем поступившим сообщениям проводятся проверки.

Напомним, что сегодня эвакуация из-за звонков о минировании произошла разных городах России: в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске.