В Тюмени горит двухэтажный жилой дом

Сообщение о пожаре по адресу СНТ "Чайка" на улице Садовая в Тюмени поступило на пульт дежурной части в 14:13.
Пожарные локализуют огонь в двухэтажном жилом доме размерами 8х10 метров и гараже 6х10 метров.
На тушении пожара задействовано 6 единиц техники, подано 3 пожарных ствола, работает звено газодымозащитной службы.
По оперативной информации пострадавших нет, сообщает 32 ОФПС по Тюменской области.
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