В Тюмени горит двухэтажный жилой дом

15:21 05 октября 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Сообщение о пожаре по адресу СНТ "Чайка" на улице Садовая в Тюмени поступило на пульт дежурной части в 14:13.

Пожарные локализуют огонь в двухэтажном жилом доме размерами 8х10 метров и гараже 6х10 метров.

На тушении пожара задействовано 6 единиц техники, подано 3 пожарных ствола, работает звено газодымозащитной службы.

По оперативной информации пострадавших нет, сообщает 32 ОФПС по Тюменской области.

Теги: пожар , МЧС
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