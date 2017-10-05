В Тюмени горит двухэтажный жилой дом

Сообщение о пожаре по адресу СНТ "Чайка" на улице Садовая в Тюмени поступило на пульт дежурной части в 14:13.

Пожарные локализуют огонь в двухэтажном жилом доме размерами 8х10 метров и гараже 6х10 метров.

На тушении пожара задействовано 6 единиц техники, подано 3 пожарных ствола, работает звено газодымозащитной службы.

По оперативной информации пострадавших нет, сообщает 32 ОФПС по Тюменской области.