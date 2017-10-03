В Тюмени поймали дачного вора, промышлявшего в районе Бабарынки

13:05 03 октября 2017
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Накануне в областном центре полиция задержала мужчину, который подозревается в серии краж. В прошлом месяце 32-летний тюменец обокрал как минимум пять дачных домиков в районе Бабарынка. В дома мужчина пробирался через окно.

Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, вора поймали с поличным — из помещения он пытался вынести бытовую технику и продукты. На ранее судимого мужчину заведено уголовное дело.

Теги: дачи , кражи
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