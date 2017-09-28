Тюменец на два года лишился свободы за пьяную езду и пистолет

Два года и два месяца в колонии общего режима проведет 20-летний житель Тюмени из-за пьяной езды и незаконного хранения оружия.

В октябре 2016 года у него отобрали водительские права на два года. Тогда молодой человек попался пьяным за рулем, при этом отказался пройти освидетельствование. Также он был замечен в выезде на встречную полосу.

Уже через месяц его Lexus GS 460 c "красивыми" номерами автоинспекторы приметили ранним утром у одного из развлекательных заведений города. Спустя время молодой человек вышел оттуда с друзьями, сел за руль автомобиля и поехал. Экипаж ДПС с включенной видеокамерой отправился следом. На одной из улиц Lexus остановился. Инспектор ДПС попросил водителя предъявить документы на машину, но тот ответил, что документов нет. Когда водитель вышел из автомобиля, то сотрудники ДПС увидели, что он пьян. При этом тюменец отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и заявил, что не управлял автомобилем, а просто сидел на водительском сидении. В ходе досмотра автомобиля был обнаружен пистолет Вальтер.

Помимо лишения свободы, суд на три года запретил молодому человеку управлять транспортными средствами.