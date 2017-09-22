В тюменском детсаду девочка получила тяжелую травму на физзарядке

В феврале 2017 года на занятии физкультурой в детском саду №85 шестилетняя девочка упала с гимнастического мяча и получила переломы 3, 4, 5 грудных позвонков, нанесшие тяжкий вред здоровью.

Причиной травмирования ребенка стало нарушение должностных обязанностей инструктором по физической культуре – к трагедии привело отсутствие достаточного контроля за воспитанником и страховки при занятии на мяче.

По обращению матери девочки о взыскании морального вреда прокуратура провела проверку, а затем обратилась суд с иском к детскому саду о возмещении морального вреда. 21 сентября суд, рассмотрев дело, взыскал с детского сада в пользу малолетнего ребенка и его матери 220 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры.