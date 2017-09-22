В тюменском детсаду девочка получила тяжелую травму на физзарядке

13:59 22 сентября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В феврале 2017 года на занятии физкультурой в детском саду №85 шестилетняя девочка упала с гимнастического мяча и получила переломы 3, 4, 5 грудных позвонков, нанесшие тяжкий вред здоровью.

Причиной травмирования ребенка стало нарушение должностных обязанностей инструктором по физической культуре – к трагедии привело отсутствие  достаточного контроля за воспитанником и страховки при занятии на мяче.

По обращению матери девочки о взыскании морального вреда прокуратура провела проверку, а затем обратилась суд с иском к детскому саду о возмещении морального вреда. 21 сентября суд, рассмотрев дело, взыскал  с детского сада в пользу малолетнего ребенка и его матери 220 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Теги: дети , детсады , травмы , дошкольное образование
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2017