Полиция Тюмени задержала подозреваемых в налетах на банкоматы

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области задержали двух граждан 1978 и 1989 годов рождения, подозреваемых в серии краж из банкоматов.

По предварительной информации, фигуранты познакомились во время отдыха в Ялте. Один из них обладал знаниями и навыками для совершения краж из банкоматов, втротой согласился поучаствовать. В качестве места для преступлений выбрали Тюмень.

В городе приобрели нужное оборудованиее, выбрали наиболее удобные банкоматы. Действовала группа по ночам. Подойдя к банкомату, злоумышленники закачивали внутрь газ и совершали подрыв. Установлена их причастность к трем попыткам совершения кражи. По различным причинам довести задуманное до конца они ни разу не смогли.

По почерку преступлений стражи правопорядка определили, что к ним причастны одни и те же лица. Полицейские оперативно провели комплекс необходимых мероприятий, установили подозреваемых и задержали их.

В настоящий момент фигуранты дали признательные показания и заключены под стражу. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража". Расследование продолжается, сообщает полиция.