Автоинспекторы задержали на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск пьяную фуру из Самары

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД остановили большегруз, который по странной траектории вилял по проезжей части, мешая другим участникам движения.
За рулем автомобиля находился самарский дальнобойщик в таком сильном опьянении, что не мог сориентироваться в собственном маршруте: утверждал, что возвращается в свой город, хотя двигался в обратном направлении. У какого населенного пункта ночевал и сколько "принял на грудь" тоже затруднился ответить - алкотестер показал 1,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
От участия в дорожном движении водитель был отстранен, а машина отправилась на спецстоянку.
Как отмечают в областной Госавтоинспекции, случай вопиющий: водители-дальнобойщики редко попадаются пьяными за рулем - большинство осознают, какую ответственность они берут на себя, управляя на трассе многотонным источником повышенной опасности.
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