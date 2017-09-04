Саратовские девушки предстанут перед тюменским судом за сбыт "синтетики"

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение в отношении двух девушек 21 и 32 лет - жительниц Саратовской области. Перед судом они предстанут за покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В апреле 2016 года одна из задержанных приехала в Тюмень из Саратовской области для сбыта наркотиков. Спустя почти год она вовлекла в дело свою землячку.

Наркотики предприимчивые дамы получали через систему специально оборудованных для них тайников. Хранили и фасовали товар на съемной квартире, затем делали закладки по Тюмени, а координаты передавали куратору.

3 мая девушек задержали при раскладывании наркотиков по тайникам. По 10 свертков с "синтетикой" у них изъяли сразу при личном досмотре, большая партия различных наркотиков, весы, упаковка и приспособления для фасовки хранились в съемной квартире, очистили полицейские и тайники. Всего из незаконного оборота удалось изъять почти 9 кг различных синтетических наркотических средств, сообщает областная прокуратура.

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.