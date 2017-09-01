Со знанием дела оборудованную нарколабораторию обнаружили в гаражном кооперативе на Одесской

На днях в областном центре полицейские задержали местного жителя, который превратил свой гараж в лабораторию, где было все необходимое для изготовления марихуаны.
Сначала при личном досмотре у 34-летнего тюменца обнаружили пакетики, в которых, как подтвердила экспертиза, оказалось 15 граммов расфасованного вещества. Мужчина сказал, что изготовил его для личного употребления. Однако в его гараже на улице Одесской нашлись приборы, с помощью которых с соблюдением температурного режима и при контроле влажности воздуха он выращивал коноплю. В ходе обыска в присутствии понятых было изъято еще около 100 граммов марихуаны и вещи для фасовки наркотика.
"В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за попытку незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы", — сообщили в пресс-службе тюменской полиции.
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