В Тюмени вломившегося в магазин вора задержали на месте

На днях в ночное время наряду группы задержания отдела вневедомственной охраны по Тюмени поступило сообщение о том, что неизвестный разбил окно в одном из продуктовых магазинов на улице Ставропольской.

Прибывшие на место стражи сотрудники Росгвардии обнаружили, что действительно разбито окно и внутри здания слышны шум и шаги. Выносящий продукты из магазина тюменец был задержан. Как оказалось, окно молодой человек разбил металлической трубой.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области, он похитил продукты на сумму 10 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело.