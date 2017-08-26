Тюменская полиция нашла вора, срывавшего украшения с продавцов

В Свердловской области задержали вора, орудовавшего в продуктовых магазинах Тюмени. В них молодой человек разживался не продуктами, а кое-чем более дорогостоящим.

С 10 по 13 июня в полицию обратились пять женщин, работающих в продуктовых. Они рассказали о схожих случаях: в магазине к ним подходил мужчина, просил показать товар, а когда продавец отвлекалась на просьбу, срывал цепочки с шеи и убегал.

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения, но поймать мужчину по горячим следам не удалось. На него вышли в августе в Свердловской области. Им оказался ранее судимый 24-летний молодой человек из Каменска-Уральского. Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, он специально приехал на грабежи в Тюмень, сбыл дорогостоящие золотые украшения в ломбард и уехал домой. На него заведено уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.