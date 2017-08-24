Под Тюменью беспилотник навел полицию на подозрительного гражданина, орудовавшего в поле

Собиравшего нечто в пакет мужчину в поле приметили сотрудники авиационного отряда региональной Росгвардии через беспилотник в районе дороги Тюмень — Боровский — Богандинский.
На месте получившие эту информацию полицейские застигли гражданина, собиравшего дикорастущую коноплю. В ходе досмотра его автомобиля, припаркованного неподалеку, был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения. Экспертизой оно было установлено как наркотическое средство массой порядка 658 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело, отмечают в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.
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