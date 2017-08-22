В Ялуторовске бывшего директора УК обвиняют в присвоении денег

В Ялуторовске уголовное дело за хищение чужого имущества с использованием служебного положения возбуждено в отношении бывшего генерального директора ООО "Сибстройгаз" Управляющая компания.

В ходе следствия было установлено, что в феврале 2015 года руководитель фирмы присвоил и обратил в свою пользу деньги, принадлежащие организации. Через электронную банковскую систему он перечислил их с расчетного счета ООО "Сибстройгаз" УК на собственный расчетный счет — сначала 25 тысяч рублей, а через несколько дней еще 18 тысяч рублей.

Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает региональный СК.