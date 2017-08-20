Пожарные ночью ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Матросова

Ночью 19 августа произошел пожар в 2-комнатной квартире на улице Александра Матросова в Тюмени.

Получив сообщение о случившемся, первые подразделения 32 отряда прибыли на место через 6 минут. Площадь пожара составляла 5 квадратных метров.

Руководитель тушения пожара принял решение создать звено газодымозащитной службы и подать один пожарный ствол на тушение. В 23:30 пожар был локализован, в 23:28 - ликвидирован.

Благодаря слаженным действиям пожарных из горящей квартиры был спасен один человек и передан скорой медицинской службе.

Причина пожара и ущерб устанавливается, сообщает МЧС Тюмени.

Фото - https://vk.com/32ofps